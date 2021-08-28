65 رحلة طيران تنعش فنادق مرسى علم بآلاف السائحين الأسبوع الجاري

تشهد فنادق مدينة مرسى علم انتعاشة سياحية، حيث تستقبل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، عبر 65 رحلة طيران قادمة من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا والمجر، إضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط شركة مصر للطيران، خلال الأسبوع الجاري، كما توقع خبراء السياحة وصول أولى رحلات الطيران من ألمانيا بعد توقف طويل بسبب جائحة كوورنا.

انتعاشة بفنادق مرسى علم بآلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، أن الفنادق تشهد انتعاشة سياحية خلال تلك هذه الفترة، نظرًا لزيادة رحلات الطيران القادمة من مطارات أوروبا، والتي تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأشار «عثمان» في حديثه لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل خلال الأسبوع الجاري 65 رحلة طيران قادمة من دول أوربية، بزيادة 8 رحلات عن الأسبوع الماضي، حيث يستقبل 47 رحلة دولية، بواقع 18 من التشكيك، و17 من بولندا، و9 من أوكرانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من المجر، إضافة إلى 18 رحلة طيران داخلية عبر خطوط شركة «مصر للطيران».

استئناف الرحلات الألمانية إلى مطار مرسى علم

وأكد الخبير السياحي، استئناف عودة رحلات الطيران الألماني لمطار مرسى علم مرة أخرى، بعد توقف منذ بدء جائحة كورونا، وذلك بداية من 4 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن البداية ستكون برحلتي «European air charter» يوم 4 سبتمبر، ثم رحلتي «TuiFly Germany» يوم 7 من نفس الشهر.

وذكر أنه للمرة الأولى سيستقبل المطار رحلات من بيلاروسيا، من خلال شركة «Belavia» الشركة الوطنية لدولة بيلاروسيا، وذلك ابتداء من 18سبتمبر المقبل.