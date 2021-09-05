حظك اليوم برج العقرب الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج العقرب بحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، بالاضافة إلى الهدوء، وعدم تحمل الشعور بالظلم أو التقليل، كما يتميزون بالشجاعة والإخلاص والولاء في الوقت ذاته، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

رغم الضغوط.. الشمس والمريخ يمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.