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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

من صفات برج العقرب الأمانة والإخلاص فهم يقدرّون الأمانة والثقة والوفاء في حياتهم كثيراً، لذلك هذه الصفات ملازمة لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل لتتفادى مشاكل ترهقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا 

عليك أن تصبر ولا تصطدم بالأهل والأحباب لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

 

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