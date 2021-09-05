حظك اليوم برج القوس الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج القوس بحب الانطلاق وكرههم الشديد لتقييد الحرية، ويتحلى مواليد البرج بنصيب كبير من الطيبة في قلبه، تغمر من يحيط به، ومن يقترب منه ويعرفه جيدا لا يغضب منه حتى مع أي تصرف، نظرًا لعلمه بأنّ الأمر ناتج عن العفوية التي يتمتع مولود هذا البرج، وهم ودودون واجتماعيون وكرماء، ويتكيفون مع الجميع ويصادقون الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

عطارد بمنزل المشروعات يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض وقد يساعدك ذلك على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم مليء بالمفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.