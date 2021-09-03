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حظك اليوم برج القوس الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
برج القوس

برج القوس

من أهم ما يميز مواليد برج القوس أنهم يكرهون الروتين اليومي، فهم يفضلون الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة والمفتوحة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

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