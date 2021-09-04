قيدهن بالجنازير.. ضبط تاجر ماشية متهم بتعذيب بناته في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، قبل قليل، القبض على تاجر ماشية، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أطفاله وجميعهن من البنات، وتقييدهن بجنازير حديدية، في إحدى القرى التابعة لمركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإسماعيلية الضواحي، يفيد قيام أب، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبكم، بالاعتداء على بناته بالضرب والتعذيب، وحبسهن وتقييدهن بالجنازير.

القبض على الأب وتحرير الفتيات

وتوجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم، ويُدعى «حامد ع.»، في الثلاثينيات من العمر، بناحية منطقة «الكيلو 11»، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتحرير الفتيات.

وقالت مصادر أمنية إن إحدى بنات المتهم تمكنت من الفرار من المنزل، واستغاثت بالجيران، بسبب اعتداء الأب المتكرر عليها وعلى شقيقاتها.

إحدى الفتيات: كان يقيدنا بالجنازير ويهددنا بالقتل

وقالت «دنيا»، إحدى الفتيات المجني عليهن، إن والدها كان يقيدها هي وشقيقاتها بالجنازير الحديدية داخل المنزل، ويمنع خروجهن نهائياً.

وأضافت الطفلة أن والدها اعتاد ضربها وشقيقاتها، وقام بقص شعرها، ما عرضها للتنمر بين زملائها في المدرسة، مشيرةً إلى أن والدتها تركت المنزل، وتوجهت إلى منزل أسرتها، بسبب اعتداء الأب المتكرر عليها، منذ عيد الأضحى الماضي، ولم تعد إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وأوضحت الطفلة أنها حاولت إنقاذ باقي شقيقاتها، من خلال التوجه إلى الجيران والاستغاثة بهم، وطلب إبلاغ الشرطة، لمحاولة تحرير شقيقاتها، خاصةً وأنهن يتعرضن لاعتداء مستمر من الأب، مشيرةً إلى أن والدها هدد بقتلهن أكثر من مرة.