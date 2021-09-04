إصابة 3 أشخاص بينهم اثنين في حالة حرجة بحادث قرب الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بينهم شخصين في حالة حرجة إثر تصادم سيارة مع دراجة نارية قرب منطقة المستقبل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية «تروسيكل» قرب مدخل مدينة الإسماعيلية أمام مدينة المستقبل.

نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية إلى مكان الحادث لإعادة فتح الطريق وتشغيله بشكل كامل مرة أخرى بعد توقفه جزئيا بسبب تكدس السيارات قرب الحادث.

شهود عيان: سائق التروسيكل يسير عكس الاتجاه

وقال شهود عيان، إن سيارة نصف نقل رقم «ط أ ط 1452»، اصطدمت بسرعة مع دراجة نارية «تروسيكل»، تسير عكس الاتجاه بطريق «الإسماعيلية - القاهرة».

وأضاف شهود العيان، أن سائقي الدراجات النارية يعتادون السير عكس الاتجاه هذه المسافة لابتعاد أول دوران للخلف عن المدينة مسافة كيلو تقريبا.

وأكد مواطنون على أن المنطقة شهدت أكثر من حادث بنفس الطريقة خلال الأشهر الماضية، مطالبين مرور الإسماعيلية بإيجاد حلول لهذه الأزمة.

مصرع شاب أمام منطقة الاستثمار

وقد شهدت نفس المنطقة وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر متأثرا باصطدام سيارة ملاكي به أثناء دخوله للعمل بمنطقة استثمار الإسماعيلية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشاب الذي يدعى «إبراهيم حسن» 33 سنة، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته.