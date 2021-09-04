رئيس أبو المطامير يكشف إنجازات «حياة كريمة»: بتتنفذ زي ما الكتاب بيقول

قال اللواء وائل زغلول، رئيس مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إن 8 قرى من المحافظة استفادت من المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة»، وحصل مركز أبو المطامير على نسبة 75% من هذه القرى بإجمالي 6 قرى، منها قرية زاوية صقر.

مركز شباب زاوية صقر كان متهالكا

وأضاف زغلول، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن مركز شباب زاوية صقر كان متهالكا، لكن جرى رفع كفاءته وتطويره وبناء ملعب خماسي وصالة جيم على أعلى مستوى ومعمل كمبيوتر.

وتابع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، بأن الشباب لديه حالة انسجام غير عادي مع هذا المركز، وبدأوا في ممارسة الرياضة على الملعب الخماسي، وهذا المركز يخدم 78 ألف مواطن.

تطوير كبير في قرية زاوية صقر

وأكد، أن قرية زاوية صقر شهدت تطورا كبيرا في القطاع الصحي، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة وحدة صحية، كما جرى رفع كفاءة مدرسة رزق درويش، وبناء طرق على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات كهرباء وشبكة غاز طبيعي كاملة، كما جرى رفع كفاءة 2 كوبري بدعم من محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة.

وواصل: «كل أعمال المشروع تمت زي ما الكتاب بيقول، بدقة وسرعة، وركبنا 550 عمود إنارة بالكاشافات، لم تكن موجودة، وشبكة إضاءة كاملة، وتغيير شبكة المياه بالكامل، وسيتم إنشاء 23 مركز شباب جديد في المركز، وتطوير ورفع كفاءة 33 مركز شباب».

وأشار زعلول، إلى أن القرية شهدت أيضا التنسيق الحضاري، حيث تم زراعة 1000 شجرة في مركز أبو المطامير، مشددًا على أن جميع وزارات الدولة في حالة تعاون مستمر على مدار ساعات اليوم.