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محافظ البحيرة يتفقد قرى "حياة كريمة" بمركز أبو المطامير

كتب:

أحمد حفنى
05:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
قرى حياة كريمة بالبحيرة

قرى حياة كريمة بالبحيرة

واصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولته التفقدية لقرى مبادرة "حياة كريمة"، اليوم، التي بدأها بزيارة قرية المهدية بمركز أبو المطامير، وكانت المحطة الثانية بالجولة قرية الياسينية، حيث يجري العمل في 8 مشروعات بإجمالي اعتمادات بلغت 17.74 مليون جنيه.

وشملت الجولة تفقد مشروع طريق جسر مصرف عبدالحق بإجمالي اعتماد 3 ملايين جنيه تقريبًا، بطول 2750 متر رصف، بالإضافة إلى قطاعات تكاسي بالصرف المجاور بطول 306 متر طولي وبنسبة تنفيذ 100%.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة للوقوف على الموصفات الفنية المقررة قبل استلام الطريق، كما تفقد إحلال وتجديد مدرسة كدوة السويد بإجمالي إعتماد 5.6 مليون جنيه.

وكذا أعمال رصف طرق القرية بإجمالي الاعتماد المالي 2 مليون جنيه بطول 750 مترًا، بالإضافة للشوارع الداخلية.

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