التعليم العالي: 175 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، بحسب بيان عن وزارة التعليم العالي، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، فضلا عن إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي، أنّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، ولن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.