الجندي: الدعاء لرئيس الجمهورية يعني للدولة بأكملها

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موقفًا مع إحدى السيدات، فذكر أنه كان بالأمس في مكان ما، وجاءت اليه سيدة أبدت له ملاحظة منتقدة لما يقدمه في برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، إذ طلبت منه أن يكف عن حديثه في السياسة.

دعائي لرئيس الجمهورية في معظم الحلقات ليس «سياسة»

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة اليوم من البرنامج، أنه رد على السيدة بأن برنامجه ليس سياسي ولا يتحدث فيه عن السياسة، وقال لها «شوفتيني بتكلم عن أحداث أفغانستان أو السودان وليبيا والعراق، أو تحدثت عن علاقتنا بروسيا أو فرنسا أو أمريكا»، فأجابت: «لا ولكنك تُصر على الدعاء لرئيس الجمهورية في معظم حلقاتك».

لولا جماعة الإخوان المسلمين لسار المسلمين اخوان

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه طلب منها أن تدعو لوالدها، فدعت، «قولت لها الدعاء لوالدك مش سياسية والدعاء لرئيس الدولة والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة؟»، موضحًا أن هناك مفاهيم مغلوطة أوصلتها جماعة الإخوان الإرهابية، ولولا الإخوان المسلمين لسار المسلمون إخوان.

الدعاء لرئيس الدولة يعني دعاء للدولة بأكملها

وأوضح الدكتور خالد الجندي، أن الدعاء لرئيس الدولة يعني دعاء للدولة بأكملها، «أي واحد فاكرني بطبل وبتكلم في السياسية، محدش يقدر يتهمني إني واخد منصب، ولا عايز حاجة الحمد لله»، موضحًا أن الدعوة للحاكم بالتوفيق والسداد يعود بالخير والإصلاح على الأمة بأكملها، مردفًا: «اوعى تسلم مخك لجماعات الضلال اللي عيشونا طول عمرنا في عداء مع ولاة الأمر، وإننا لازم نكرم ونحاربهم ونتطاول عليهم وخلاص».