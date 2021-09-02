خالد الجندي: الإخوان سوقوا على النت أن من يدعم الدولة «مطبلاتي»

وجّه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعنايته بالأئمة وأصحاب الخطاب الديني بشكل عام، بعد استحداث قرارات تشمل رفع رواتب الأئمة، حتى يقوموا بالواجب عليهم لتجديد الخطاب الديني وإعطاء الأمثلة في التفاني للبلاد والعباد، كما قدم الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للعناية الفائقة بالوزارة والأئمة العاملين فيها.

نصائح للدعاة

وأضاف الشيخ «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن البعض يكون غير قادر على مكافأة من قدموا له شيئا، لذا يدعو لهم كي يكفائهم الله، كما فعل النبي محمد مع الصحابي أبو بكر الصديق، «الشيخ عمله أشبه ما يكون بالقاضي، وأي محاولة من المجتمع المدني لدعم الشيخ هتكون في شبهة استمالة عشان يجنح الرأي الديني لهذه المؤسسة، مش كل المؤسسات واضحة النوايا، لذا نحتاج من الداعية التجرد، أي لا ينتظر أي شكر أو يكون قلبه متلون لصالح جماعة».

وتابع: «الجماعات بقى زي الإخوان الإرهابية تتهم الشخص بالنفاق عشان موالي لبلده ورئيس بلده، إنما لما الإخواني يحلف للمرشد ويبقى زي الميت في يد المغسل بالنسبة لشيخه اللي بيحركه من بره دا شئ جميل، إنما تتمنى الخير لرئيس دولتك ولدولتك شيء مش جميل، وهو ده اللي سوقوه على النت ويقولوا عليك مطبلاتي ومنافق، الخلاصة، أتمنى من الدعاة ميمسكوش العصايا من النص لابد من الولاء لبلد ورئيس بلدك حتى لو قالولك شيخ السلطان لأن اللي مش شيخ السلطان حياته قطران».