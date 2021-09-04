بعد ضبط «سمكري البنى آدمين» المحافظة تطالب الجمهور بالإبلاغ الفوري

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في أول تعليق رسمي من محافظة القاهرة على غلق مركز علاج طبيعي يديره غير متخصص وبدون ترخيص ويحمل اسم «سمكري البني آدمين» بمدينة نصر، إنه غير مسموح إعادة فتح تلك الأنشطة مرة أخرى إلا بالتنسيق مع الصحة، مؤكدًا أن أي نشاط غير مرخص وخاصة مراكز العلاج الطبيعي سيتم غلقه على الفور حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف صابر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه يقع على المواطنين دور كبير في الحد من تلك الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن تلك المراكز التى تفتح بشكل مخالف ودون ترخيص مزاولة المهنة.

خريج سياحة وفنادق يدير مركز العلاج الطبيعي

وأشار «صابر» إلى استمرار الحملات للتأكد من تطبيق القانون على المخالفين وضبط الشارع ومتابعة المنشآت وترخيصها والحد من المخالفات من أجل الصالح العام، ويأتي غلق مركز «سمكري البني آدمين» بمدينة نصر للمرة الثانية بسبب عدم حصوله على ترخيص، ويديره شخص خريج سياحة وفنادق وغير حاصل على ترخيص من نقابة العلاج الطبيعي.

غير مؤهل ويظهر في الفضائيات

كان حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع الشرطة والصحة قام بغلق المركز وتشميعه مؤخرًا ويأتي ذلك بعد مرور عام تقريبًا على غلق نفس المركز، وثبت أن صاحب المركز غير مؤهل ودائم الظهور في بعض القنوات الفضائية، علاوة على إنشائه العديد من المواقع والدعاية لنفسه، وادعاء القدرة على علاج آلام العظام وأمراض العمود الفقري والرقبة وعلاج المفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية وآلام الديسك عن طريق «طقطقة وطرقعة» أجزاء من الجسد، ويقصده الجمهور والشخصيات العامة والفنانون ويستغل ضعفهم وحاجتهم للعلاج مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وفى الإسكندرية، تكرر نفس السيناريو، حيث أغلقت الشرطة مركزًا للعلاج الطبيعي أمس غير مرخص يحمل اسم «ميكانيكي بني آدمين» ويديره خريج تربية رياضية.