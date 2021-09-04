إيداع 5 أطفال دار رعاية والتحفظ على والدهم لتعذيبهم بالإسماعيلية

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، 5 أطفال في أعمار مختلفة، بعد قليل من إلقاء القبض على والدهم، المتهم بالتعدي عليهم بالضرب والتعذيب، وتقييدهم بسلاسل حديدية، خلال الفترة الماضية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بتعرض بعض الأطفال للتعذيب علي يد أبيهم، ونجاح فتاتين في الهرب من المنزل.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بتشكيل دورية أمنية والتوجه إلى المنزل، محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على الأب، وتحرير الأبناء المحتجزين داخل المنزل.

مصادر: بعض الأطفال على جسدهم أثار تعذيب

وأكدت مصادر ضمن فريق البحث الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، أنه تم العثور على الأطفال في حالة يرثى لها، ويبدو عليهم التعرض لعنف أسري طوال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن بعض الأطفال يظهر عليهم أثار الضرب والتكبيل في الأيدي والرقبة، إضافة إلى وجود مشكلات نفسية لديهم، بسبب سوء معاملة الأب لهم، وترك الأم للمنزل، بسبب تكرار اعتداء الأب عليها.

إيداع الأطفال دار «الرحمة» للرعاية الاجتماعية

وقالت المصادر إنه من المفترض أن يتم إيداع الأطفال دار «الرحمة» لرعاية الأطفال، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

وأضافت المصادر أن الأطفال سيخضعون لجلسات تأهيل نفسي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي مراجعة موقفهم التعليمي، وإعادة إرسالهم إلى المدارس في الموسم المقبل.

وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، في وقت سابق اليوم، القبض على «تاجر ماشية»، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أطفاله، وتقييدهم بالسلاسل والجنازير الحديدية، في الإسماعيلية.

وتوجهت قوة أمنية إلي منزل المتهم، ويدعى «حامد ع.»، في الثلاثينيات من العمر، بناحية منطقة «الكيلو 11»، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، وتمكنت من القبض عليه وتحرير الفتيات.

وقالت مصادر أمنية إن إحدى بنات المتهم نجحت في الفرار من المنزل، واستغاثت بالجيران، بسبب اعتداء الاأب المتكرر عليها وعلى شقيقاتها.