بعد أغنية عمر كمال للزمالك.. ليست الأولى وقدم واحدة قبل 6 سنوات

عُرضت مساء أمس أغنية عمر كمال عن الزمالك، التي طرحها بمناسبة حصول فريق الكرة الأول على درع الدوري للمرة الـ13 في تاريخه، وهي من كلمات الشاعر، إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتارات مصطفى نصر، وصولو أكورديون، محمود شاهي.

تاريخ أغاني عمر كمال للزمالك

وأغنية عمر كمال ضمت عدة أسماء لمشجعي نادي الزمالك، ومن بينهم عمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير وأيضا شيكابالا، لاعب وكابتن نادي الزمالك، وهذه ليست المرة الأولى، التي يغني فيها عمر كمال للزمالك، فسبق وغنى قبل 6 سنوات في الدوري الــ12 في تاريخه أغنية «إفرح» وذلك قبل شهرته.

وعاد وغنى عمر كمال لنادي الزمالك مرة أخرى في لقاء مع قناة الزمالك، العام الماضي.

شيكابالا وجمهور الأهلي

وعلى خلفية حصول نادي الزمالك على لقب الدوري، أبدى عدد من مشجعي النادي الأهلي اعتراضا على ظهور شيكابالا اليوم، في أحد اللقاءات التليفزيونية، وذلك لأنه تم إيقاف اللاعب من قبل اتحاد الكرة.

وبالرغم من الهجوم، إلا أن هناك عدد من الفنانين الأهلاوية، قاموا بالدفاع عن شيكابالا، ومن بينهم الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، وكتب عمرو على «فيسبوك»: «هيستضيفوا شيكابالا على إم بي سي؟ طيب إيه المشكلة أنا مش فاهم؟ هو صهيوني؟ آه بيغلط وبتفلت منه أمور و له مواقف كان غير موفقا فيها، ربما لدرجة التجاوز الشديد.. لكن إيه المشكله في استضافته؟ المهم إن المحتوى اللي هيقدم في الحلقة لا يحتوي على المزيد من التجاوز ضد الأهلي وجماهيره».

وعاد وكتب عمرو محمود ياسين مع «سكرين شوت» قائلا: «أكتر حاجة بحبها في الدنيا لما بلاقي بنتي عملالي لايك على أي حاجة بقولها حتى لو هي مش فاهمة الموضوع بس كل اللي بيقوله بابا صح بحبك قوي قوي».