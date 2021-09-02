«يا صاحب المدرسة».. هدية عمر كمال للزمالك بعد فوزه بالدوري

كشف الفنان عمر كمال عن تجهيز أغنية جديدة وصفها بـ«المفاجأة» لجمهور نادي الزمالك بعد فوز الفريق ببطولة الدوري العام، لافتا إلى أنه من المقرر طرح الأغنية خلال ساعات.

عمر كمال: أنا زملكاوي جدًا

وقال عمر كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالانتماء لنادي الزمالك وجماهيره العريضة في كل مكان: «غني وشجّع.. الدوري راجع لينا أبيض»، متابعًا: أنا زملكاوي جدًا وقررت احتفل بالزمالك بطريقتي الخاصة وعملت أغنية لهذا الكيان العظيم، وذكرت فيها عددا من مشجعيه الكبار منهم الهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، وسامي العدل، وإسماعيل يوسف وشيكابالا.

«يا صاحب المدرسة» هدية عمر كمال للزمالك

وأعرب عمر كمال، عن أمنيته بأن تحظى الأغنية الجديدة بإعجاب جمهور نادي الزمالك احتفالًا بحصول النادي العريق على الدوري، مشيرا إلى أن الأغنية الجديدة تحمل اسم «يا صاحب المدرسة»، من كلمات الشاعر، إيهاب عبدالعظيم، ألحان سامر أبوطالب، توزيع عمرو الخضري، جيتارات مصطفى نصر، صولو أكورديون محمود شاهي.

عمر كمال في حفل بالساحل الشمالى اليوم

واحتفل الفنان عمر كمال، بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري، من خلال نشر مجموعة من الصور وهو يرتدي الزي الأبيض للنادي الملكي ويقف بجوار علم الزمالك، فضلًا عن نشره مقطع فيديو من داخل سيارته وهو يغني لناديه المفضل «الدوري راجع لينا أبيض».

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمر كمال، لإحياء حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، مساء اليوم الخميس، بصحبة عدد من نجوم الفن أبرزهم إيهاب توفيق، نيكول سابا، أحمد سعد، محمود الليثي، وعدد من مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا.