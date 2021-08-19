عمر كمال يرد على داعية انتقده بسبب «بوست» الثانوية: أنا مش بتاع مخدرات

حالة كبيرة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد نشره «بوست» يتحدث فيه عن نتيجة الثانوية العامة، وأنها ليست نهاية المطاف، والأهم هو تحصيل النقود، الأمر الذي تسبب في هجوم رواد الموقع عليه.

الشيخ علاء حامد يهاجم عمر كمال

أحد المتابعين لصفحة عمر كمال، ويدعى «علاء حامد»، ويقدم عبر صفحته محتوى ديني، حاول نصحه، في تعليق قال فيه «ربنا يهديك ويتوب عليك يارب، وربنا يرزقك من حلال.. صدقني إنت فيك خير كبير قوي ويارب تسمع كل حد بيحبك وبينصحك وبيتمنى لك الخير.. وتترك الأبواب الحرام الموسيقى والرقص والحفلات وتتأكد إن اللي عند ربنا أحسن بكتير.. والجنة غالية قوي.. وربنا مش حيضيع عبد رجع ليه.. حتلاقي ناس كتير بتنصحك في الكومنت هنا.. الناس دي هي اللي اللي عايز لك الخير بجد».

عمر كمال يرد على علاء حامد

من جانبه، رد عمر كمال على صاحب الحساب، قائلا «ياشيخ علاء أنا بقول الثانوية العامة مش نهاية الدنيا أهم حاجة انك تشتغل وتتعب وتحقق لنفسك عيشة كريمة وأكيد بديهي جدا هتكون بالحلال، أنا مش بتاع مخدرات ولا إنسان وحش بالدرجة دي علشان الناس تعاملني بالشكل دا، كلنا بنتعب وبنشتغل علشان نجيب فلوس ونعيش عيشة كويسة في الآخر ودا قصدي».

يذكر أن تعليق الشيخ علاء حامد قد جاء بعد المنشور الشهير لعمر كمال حين قال على صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «جبت 90%جبت 70% جبت 40% الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الاخر».