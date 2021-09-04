رئيس دير مار جرجس بالخطاطبة ينفي ما نشرته مواقع بالتحفظ على أمواله

أصدر الأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة للأقباط الأرثوذكس، بيانا رسميا، نفى فيه ما نُشِر على أحد المواقع الإخبارية، بصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال أحد الأشخاص، مدعيا أنه المقصود بالقرار.

وقال الأنبا مينا: «أود أن أوضح أن ما ذكره هذا الموقع غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وأنه لا علاقة لي بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وأن ما حواه هذا الخبر افتقد إلى أدنى درجات الدقة والمهنية في العمل الإخباري».

تحري الدقة

وتابع: «أدعو كافة المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما تنشره، لكيلا تتحول الأخبار المتداولة بين الناس من وسيلة لتعريفهم بالحقائق إلى أداة هدم وتشويه، مما يحدث ارتباكًا وتشويشًا لديهم، ويسبب نتائج سلبية على المجتمع كله».

واختتم البيان بالقول: «نصلي أن يمنح الله الجميع الأمانة في القول والفعل».

البنك المركزي

وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن جهات تحقيق أرسلت طلبًا للبنك المركزي للتحفظ على أموال الأنبا مينا، بالميلاد نبيل غالي ميخائيل، وأشخاص آخرين.