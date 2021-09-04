تطورات جديدة في انتقال دونجا إلى الزمالك: مفاوضات رسمية

أكد محمد سلامة وكيل أعمال نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز، وجود مفاوضات في الوقت الحالي بين إدارة الفريق السماوي ونادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشكل رسمي لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وقال «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين إدارة نادي الزمالك وإدارة نادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا، والمفاوضات جارية في الوقت الحالي بين إدارة الناديين للوصول إلى اتفاق».

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