تفاصيل انتقال كريم بامبو من الزمالك إلى البنك الأهلي
كتب:
حسام عادل
07:41 م | السبت 04 سبتمبر 2021
كريم بامبو
كشفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن قيمة صفقة انتقال كريم بامبو، لنادي البنك الأهلي، التي جرت أول أمس الخميس. ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر «تويتر»، تفاصيل القيمة المالية التي حصل عليها النادي مقابل انتقال كريم بامبو، للبنك الأهلي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وأعلنت الصفحة الرسمية، حصول الزمالك على 10 ملايين جنيه، مقابل الاستغناء عن كريم بامبو، الذي انضم للفريق قبل موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي.
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