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محمود مسلم

تفاصيل انتقال كريم بامبو من الزمالك إلى البنك الأهلي

كتب:

حسام عادل
07:41 م | السبت 04 سبتمبر 2021
كريم بامبو

كريم بامبو

كشفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن قيمة صفقة انتقال كريم بامبو، لنادي البنك الأهلي، التي جرت أول أمس الخميس. ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر «تويتر»، تفاصيل القيمة المالية التي حصل عليها النادي مقابل انتقال كريم بامبو، للبنك الأهلي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأعلنت الصفحة الرسمية، حصول الزمالك على 10 ملايين جنيه، مقابل الاستغناء عن كريم بامبو، الذي انضم للفريق قبل موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي.

وللمزيد من التفاصيل من هنا

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