«ريهام» مشردة الغردقة «الجامعية».. والدها رفض استلامها بعد وفاة جدتها

في بداية العشرينات من عمرها، ليست مشردة عادية، فتاة «شيك» تتحدث ببعض كلمات الإنجليزية، تتجول في الشوارع السياحية بمدينة الغردقة طَوال النهار، وترقد على الرصيف ليلاً، عُرفت بـ«مشردة الغردقة الجامعية»، بعدما أظهر «كارنيه»، تم العثور عليها بحوزتها، أن الفتاة، التى تُدعى «ريهام»، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة عين شمس.

«ريهام» فتاة الغردقة المشردة.. شيك وترفض المساعدة

أثارت قصة «ريهام»، فتاة الغردقة المشردة، اهتماماً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين من أبناء مدينة الغردقة، على وجه الخصوص، حيث تداول عدد كبير منهم صورة للفتاة، أثناء تواجدها في شارع الشيراتون السياحي، حيث كانت ترقد على الرصيف، أمام المارة والسائحين، وتتلفظ بعدد من الكلمات بالإنجليزية وترفض أي مساعدة مادية، كما ترفض أن تأخذ أي وجبات طعام من المارة وفاعلي الخير.

فتاة الغردقة تقدم اعتذاراً عن كلية التجارة جامعة عين شمس

وتبين أن «ريهام»، فتاة الغردقة المشردة، تعرضت لضغوط نفسية شديدة، حيث كانت تعيش مع جدتها، وبعد وفاتها رفض والدها استلامها، وقدمت اعتذاراً عن الدراسة الجامعية للعام الدراسي المنقضي، وجاءت تبحث عن ضالتها في شوارع الغردقة السياحية.

بدأت قصة «مشردة الغردقة الجامعية» تتكشف عندما تلقى قسم شرطة الغردقة بلاغاً من الأهالي، بتواجد فتاة شيك تنام على الرصيف بشوارع المدينة، وبالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، والمجلس القومي للمرأة، بدأت رحلة البحث عن الفتاة، لمعرفة قصتها ومحاولة مساعدتها.

رحلة الشرطة للبحث عن «ريهام» في شوارع الغردقة

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من العثور على الفتاة، أثناء تواجدها في أحد الشوارع السياحية بالمدينة، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضها على نيابة الغردقة، التى أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بحالتها الصحية.

عرض «مشردة الغردقة الجامعية» على طبيب نفسية وعصبية

وجاء تقرير مفتش صحة الغردقة بأن حالة الفتاة «ريهام» غير مستقرة، ويتطلب الأمر عرضها على طبيب نفسية وعصبية، وتم إعداد تقرير بحالتها وعرضه على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات، وقررت عرض الفتاة على طبيب نفسية وعصبية بمستشفى الغردقة العام.

فتاة الغردقة تعرضت لضغوط نفسية

وقالت إحدى السيدات، تُدعى «ياسمين»، في بث مباشر مع «الوطن»، إنها قابلت «ريهام» في أحد الشوارع، وتناولت معها الطعام في أحد المطاعم، وطلبت منها التنزه معها بمنطقة كورنيش «فلفلة» السياحي.

وأكدت «ياسمين»، في حديثها لـ«الوطن»، أن «ريهام» فتاة شيك ومثقفة، ولكنها تعرضت لضغوط نفسية رهيبة، وتحتاج إلى حضن وحنان الأسرة، مؤكدةً أنها اتصلت بوالد الفتاة لاستلامها، لكنه رفض أن يستلمها.

توفير دار رعاية لفتاة الغردقة

ومن جانبها، أوضحت نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن مباحث قسم شرطة أول الغردقة تسلمت الفتاة، وتعاملت معها معاملة لائقة، وتم عرضها اليوم على نيابة الغردقة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توفير دار رعاية لها، بالتواصل مع الجهات المختصة.