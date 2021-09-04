العثور على طالبة بـ«تجارة عين شمس» مشردة في الغردقة

أثارت فتاة جامعية متشردة بشوارع الغردقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من المواطنين صورة للفتاة بشارع شيراتون السياحي، وهي نائمة على الرصيف أمام المارة والسائحين، وتتلفظ بعدد من الكلمات باللغة الإنجليزية، وترفض أي مساعدة مادية، كما ترفض الحصول على وجبات طعام من المارة وأهل الخير.

الفتاة طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس

وتبين أن الفتاة تُدعى ريهام وهي في الفرقة الثالثة بكلية تجارة جامعة عين شمس، وقدمت اعتذارًا ولم تدخل امتحان نهاية العام الدراسي، وهي مريضة نفسيًا نتيجة لتعرضها لضغوط، حيث كانت تعيش مع جدتها وبعد وفاتها رفض والدها استلامها.

قسم الشرطة يعثر على "ريهام" بالشارع

وبلغ عدد من الأهالي قسم شرطة الغردقة وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من العثور على الفتاة بأحد الشوارع السياحية، وتم عرضها على نيابة الغردقة، والتي قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير بحالتها الصحية.

من جانبها، أوضحت نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"االوطن"، أنه تم التنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر للاهتمام بحالة الفتاة ريهام وتوفير رعاية لها، لافتة إلى أن قسم شرطة أول الغردقة استلم الفتاة وتعامل معها معاملة لائقة وتم عرضها اليوم على نيابة الغردقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توفير دار رعاية لها بالتواصل مع الجهات المختصة.

كانت اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول الغردقة، بالعثور على فتاة تُدعى ريهام، بأحد الشوارع السياحية بالغردقة، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.