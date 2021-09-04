قائمة سيارات بسعر أقل من 200 ألف جنيه في «سوق المستعمل»

يتوجه عدد كبير من المستهلكين في السوق المحلية المصرية إلى شراء السيارات المستعملة، وعمليات تبديل وشراء السيارات داخل السوق، والتي تعتمد على قائمة سعرية لـ الموديلات المتاحة بشكل كبير وبأعداد وموديلات مختلفة حسب جودة وحالة السيارة؛ وخلال السطور التالية رصد قائمة السيارات الأكثر مبيعا داخل سوق السيارات المستعملة لا يتخطى سعرها 200 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو

-تتوافر السيارة داخل سوق المستعمل بأسعار تصل إلى 165 لموديل العام 2016.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي وينتج قوة 110 أحصنة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

نيسان صني

-تتوافر السيارة داخل سوق المستعمل موديل العام 2016 بداية من سعر 140 ألف جنيه وحتى 180 ألف جنيه.

-تتوافر السيارة بمحرك رباعي الساطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وتعتمد على عدة تجهيزات من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ».

كيا سيراتو

-تتوافر السيارة من موديل 2009 وحتى موديل 2013 بأسعار تتراوح من 80 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه حسب جودة وحالة السيارة.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD».

هيونداي اكسنت RB

-تتوافر السيارة داخل سوق المستعمل موديل العام 2016 بسعر يبدأ من 170 ألف جنيه وحتى 180 ألف جنيه حسب جودة وحالة السيارة.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 115 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

شيري تيجو

-تتوافر السيارة داخل سوق المستعمل موديل العام 2018 بسعر يبدأ من 170 ألف جنيه وحتى 190 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم دوران يصل إلى 160 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات من طراز CVT.