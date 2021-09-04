«السياحة» تنشر فيديو ترويجيا عن أسوان: طبيعة ساحرة وتاريخ عريق

نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجياً قصيراً عن محافظة أسوان، وذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة أسوان

تتمتع محافظة أسوان بالمزج بين الحضارة والتاريخ العريق والطبيعة الساحرة، حيث تضم العديد من المواقع السياحية والأثرية المهمة منها معابد أثرية شهيرة كمعبدي أبو سمبل الذي بناهم الملك رمسيس الثاني، ومعابد فيله وكوم إمبو وإدفو، والسد العالي، ومتحف أسوان، وجزيرة فيلة، والمقابر الفاطمية، ومعبد كلابشه، وجزيرة النباتات، والمسلة الناقصة، ومتحف النوبة، وجزيرة الفنتين التي كانت من أقوى الحصون على حدود مصر الجنوبية، وضريح أغاخان، ودير الأنبا سمعان، ومقابر النبلاء.