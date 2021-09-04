وزارة التموين: استمرار ضخ آلاف الأطنان من السلع بمخازن الجملة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مستمرة في ضخ الآلاف من الأطنان لجميع المخازن التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك لتغذية منافذ صرف السلع التموينية بالكميات اللازمة لصرف مقررات تموين شهر سبتمبر للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

وزارة التموين تضخ يوميا آلاف الأطنان من السلع العذائية

وأكدت وزارة التموين، أنه يتم ضخ يوميا كميات هائلة من السلع الأساسية التي تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية، موضحة أنه يتم ضخ يوميا 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، مناصفة بين الزجاجة واحد لتر والزجاجة 800 ملي، فضلا عن ضخ ألف طن أرز يوميا، وألف طن مكرونة يوميا، بجميع مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وزارة التموين تمتلك 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية

ويصل عدد مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين 1500 مخزن جملة موزعة على محافظات الجمهورية، حيث أكدت وزارة التموين أن مخازن الجملة تغذي منافذ صرف السلع بالقرى والمدن من أجل سد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التيتوفرها الوزراة على بطاقات الدعم التمويني.

وزارة التموين: 40 ألف منفذ لصرف السلع على مستوى المحافظات

وأعلنت وزارة التموين، في وقت سابق، أنه يتواجد على مستوى الجمهورية عدد 40 ألف منفذ لصرف السلع التموينية مقسمة إلى 30 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 مجمع استهلاكي.

ويبلغ عدد المستحقين من المواطنين السلع والمقررات التموينية 64 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المواطنين المستحقين لمنظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن.

ويستحق كل مواطن مقيد بمنظومة الدعم التمويني مبلغ 50 جنيها شهريا، يشتري من خلالها حصته الشهرية من الأرز والسكر والزيت، والمتبقي يتم من الدعم يقوم المواطن باختيار ما يشاء له من سلع تموينية، حيث توفر الوزارة عدد 28 سلعة تموينية للمواطنين عبر بطاقات الدعم بأسعار مخفضة.