«التموين»: لم نمنح العلامة التجارية «نادي القرن» لأي نادٍ حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لا توجد أي أزمة بين الأندية الكبرى المصرية بخصوص تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهم، لافتا إلى أن أحد الأندية المصرية الكبرى تقدم بطلب إلى الإدرة المركزية للعلامات التجارية، التي كانت تُسمى من قبل بـ«مصلحة التسجيل التجاري» في عام 1939، للتسجيل باعتبارهم «نادي القرن» وحصلوا على إيصال يفيد بتقدمهم للوزارة فقط، وليس حصولهم على تلك العلامة.

العشماوي: «الناس لما بتسجل بيكون من أجل المحافظة على المنتج من التدليس والتقليد»

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن القانون لا يجبر أي شخص على تسجيل علامته التجارية، ولكنه أمر اختياري، «الناس لما بتسجل بيكون من أجل المحافظة على المنتج من التدليس والتقليد».

العشماوي: «التسجيل بياخد وقت.. لجان متخصصة تقوم بالفصل في أمور بعينها»

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من أجل فحص ذلك، والتحري حول سلامة العلامة التجارية قبل إقرارها في المصلحة، «التسجيل عموما بياخد وقت، وفيه لجان متخصصة تقوم بالفصل في أمور بعينها، وممكن أكثر من جهة تتقدم بطلب للتسجيل».

وأكد أن الوزارة لديها 520 ألف علامة تجارية تم تسجيلها منذ عام 1939 وحتى الآن، منهم 20% من العلامات التجارية جرى تسجيلها فقط العام الماضي، «زمان كنا بنستقبل 20 طلب في اليوم، ودلوقتي بنستقبل 300 طلب في اليوم».