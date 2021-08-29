سبب إيقاف مي حلمي.. نجم نادي الزمالك الأسبق كلمة السر

تصدر التساؤل عن سبب إيقاف مي حلمي، محركات البحث على شبكة الإنترنت، خلال الساعات الماضية، مع البيانات المتتالية الصادرة من قناة الحدث اليوم، ونقابة الإعلاميين، الخاصة بمذيعة برنامج الحكم.

نقابة الإعلاميين تمنع ظهور مي حلمي

ويرجع سبب إيقاف مي حلمي، بحسب بيان نقابة الإعلاميين، بناءً على قرار نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، الذي يحمل رقم 19 لسنة 2021، ونص على منع ظهور مي حلمي، علي أى وسيلة إعلامية داخل مصر، إلى عدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتابعت نقابة الإعلاميين، أن ليس هذا فقط سبب إيقاف مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، لكن أيضا لما رصده المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، مشيرة إلى أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، وذلك بعد فحص جداول القيد، وسجلات التصاريح بالنقابة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب اجتماع لمجلس إدارة النقابة، اليوم الأحد، لمناقشة الأمر، ووافق على قرار منع ظهور المذيعة، استنادا إلى المادتين رقم 2 و19 من القانون 93 لسنة 2016.

قناة الحدث اليوم توقف مي حلمي

أما قناة الحدث اليوم، فقالت إن سبب إيقاف مي حلمي، جاء بسبب ما حدث في حلقة برنامج الحكم المذاعة يوم 28 أغسطس 2021، وما صدر عن المذيعة خلال استضافتها كابتن نادي الزمالك أحمد صالح، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، لتقرر القناة ايقاف برنامج الحكم، وإحالة مي حلمي للتحقيق.

مي حلمي وحلقة الكابتن أحمد صالح

وكان برنامج الحكم، الذي تقدمه مي حلمي على قناة الحدث اليوم، شهد في حلقة أمس السبت، انسحاب الضيف الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، من البرنامج على الهواء، بسبب أسلوب المذيعة في طرح الأسئلة عليه، ورفضه طريقتها في التعامل معه، وتم تداول مقطع للحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب كثير من المتابعين الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل لضبط المشهد الإعلامي في مصر.