160 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء

يؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء امتحانات الدور الثانى فى مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ومنها رش وتعقيم اللجان ومحيطها منعا لتفشي فيروس كورونا.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان له، إن عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم 160 طالبا وطالبة بجميع إدارات المحافظة، وإجمالي عدد 431 من طلاب الثانوية العامة لهم الحق فى دخول امتحانات الدور الثانى بشمال سيناء.

5 استراحات لاستقبال المراقبين بمدن شمال سيناء

وأشار رضوان، إلى أنه قام بتفقد مركز توزيع الأسئلة والامتحانات بالمحافظة، وأن عدد اللجان على مستوى المحافظة يبلغ 8 لجان موزعة كالتالى:3 لجان بإدارة العريش التعليمية، ولجنتين بإدارة بئر العبد، ولجنتين بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح «للوطن» أنه جرى تجهيز استراحات المعلمين بكامل المرافق لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، موضحا أن عدد الاستراحات 5 استراحات على مستوى المحافظة وزعت كالتالى: 2 استراحة فى العريش، 2 استراحة فى بئر العبد، واستراحة واحدة فى مدينة الشيخ زويد.

وكان حمزة رضوان قد التقى إبراهيم عيسى، رئيس مركز توزيع الأسئلة والكراسات الامتحانية، وكذلك أعضاء المركز، وشدد على أن يتم تسليم أوراق الامتحانات فى الوقت المحدد.