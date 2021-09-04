أزهر شمال سيناء يعلن أماكن لجان امتحانات الدور الثاني

أعلنت إدارة الامتحانات بديوان عام منطقة الأزهر بشمال سيناء، اليوم، مقار وعناوين لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة شمال سيناء.

أماكن امتحانات الدور الثانى للأزهر بشمال سيناء

قال إبراهيم الفحام، مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، فى بيان له، إنه جرى الانتهاء من إعلان أماكن مقارات امتحانات الدور الثاني على مستوى المحافظة وجاءت كالتالي:

مدينة العريش

لجنة مجمع المساعيد بحى المساعيد وتضم معهد بنين العريش، معهد فتيات العريش الثانوى، معهد فتيات المساعيد الثانوى، معهد فتيات الريسة الثانوى، معهد بنين أبو بكر بالمساعيد.

مدينة الشيخ زويد

لجنة معهد الشيخ زويد بحى السوق وتضم معهد بنين أبو طويلة الثانوى، معهد فتيات الشيخ زويد، معهد فتيات الشيخ زويد القديم، ومعاهد مدينة رفح.

مدينة بئر العبد

لجنة معهد فتيات رابعة الثانوى بقرية رابعة وتضم معهد بنين وفتيات بئر العبد الثانوى، معهد فتيات رابعة الثانوى، معهد قاطية الثانوى، معهد الكرامة الثانوى، معهد 6 أكتوبر الثانوى، معهد بالوظة الثانوى.

قطاع وسط سيناء

لجنة معهد أم شيحان، وتضم معهد أم شيحان الثانوى، معهد وادى العمرو الثانوى، معهد المنبطح الثانوى، لجنة معهد الجفجافة الثانوى بقرية الجفجافة وتضم معهد الجفجافة الثانوى.

209 في الأدبى و80 طالبا فى القسم العلمى

وأضاف الفحام، أن عدد طلاب القسم الأدبى 209 طلاب وعدد طلاب القسم العلمى 80 طالبا وتستمر الامتحانات حتى 14 سبتمبر الجارى، ويؤدى طلاب القسم العلمي والأدبى الامتحانات يوميا ولمدة 9 أيام على أن يكون الامتحان فترتين فى اليوم.