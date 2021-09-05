دينا الشربيني: «مش هحب تاني باي باي».. وروبي ترد: «بوظتي المسرح بتاعي»

أشعلت الفنانة دينا الشربيني، أجواء الساحل الشمالي، خلال الحفل الغنائي الخاص بالفنانة روبي الذى يقام خلال الوقت الحالي، حيث ظهرت معها على المسرح.

روبي تغني «قلبي بلاستيك» مع دينا فى الساحل الشمالي

وغنت دينا مع روبى، أغنية «قلبي بلاستيك» وبالتحديد المقطع الخاص بكوبليه «باى باى حبيبى باى باى»، بينما داعبت روبى، دينا الشربينى، بعد مشاركتها الرقص والغناء، قائلة لها: «دينا خلاص انزلى.. بوظتى الاستيدج بتاعى».

كما قامت روبي بسؤال دينا الشربيني عن الحب، فردت عليها الأخيرة قائلة: «مع السلامة حبيبي باي باي».

روبي يعرض لها حاليا مسلسل شقة 6

يعرض حاليًا للفنانة روبي مسلسل «شقة 6» على منصة شاهد الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، ويغلب عليه أجواء مرعبة .

كانت روبي طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» عبر يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

كلمات أغنية «لازقة خفاش»

(وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن

أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى)