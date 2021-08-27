روبي تحيي حفلا ناجحا في الساحل الشمالي بمشاركة الكينج.. صور

أحيت الفنانة روبي، حفلها الغنائي على المسرح الروماني بالساحل الشمالي مساء أمس، حيث شاركت لأول مرة في حفل جماهيري ضخم مع الفنان الكبير محمد منير، وهو حفله الأول بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات.

وغنت روبي مجموعة من أغانيها الجديدة والتي تفاعل معها الجمهور ومع رقصها على المسرح، في الحفل الذي حمل لافتة كامل العدد.

مسلسل «شقة 6»

ويعرض حاليًا للفنانة روبي مسلسل «شقة 6» على منصة شاهد الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، ويغلب عليه أجواء مرعبة .

حول وجود لعنة من عدمه في ظل أجواء مليئة بالرعب والصراخ،ولاقت الحلقات الاولي من المسلسل اشادات كبيره من جمهور روبي في ادائها واتقانها التمثيل

وطرحت روبي مساء الثلاثاء الماضي اغنيتها الجديده «لازقة خفاش» التي طرحتها عبر يوتيوب مساء أمس الثلاثاء، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

واعتمدت الأغنية على ألفاظ وكلمات غريبة على الأغاني، والذي تميزت به روبي في معظم أغانيها وتقول كلمات الأغنية

وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن

أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى