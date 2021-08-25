روبي تقترب من 100 ألف مشاهدة لـ«لازقة خفاش» بعد ساعات من طرحها

اقتربت الفنانة روبي، من تحقيق 100 ألف مشاهدة لأغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها عبر يوتيوب مساء أمس الثلاثاء، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

كلمات أغنية روبي «لازقة خفاش»

وطرحت الفنانة روبي مؤخرًا عدة أغنية حققت نسب مشاهدات عالية، منها «قلبي بلاستيك، حتة تانية، هوبا، وأمك وأبوك»، وذلك بعد غياب سنوات والابتعاد عن مجال الغناء، والتركيز على المشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية.

وتضمّنت كلمات أغنية «لازقة خفاش» عبارات غريبة، وهي طريقة اعتمدت عليها الفنانة روبي في غالبية أغنياتها التي طرحتها في صيف 2021، ومنها:

وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن

أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى

روبي تستعد لحفل ضخم مع الفنان محمد منير

من ناحية أخرى تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلها الغنائي على المسرح الروماني بالساحل الشمالي مساء غد الخميس 26 أغسطس، حيث تشارك لأول مرة في حفل جماهيري ضخم مع الفنان الكبير محمد منير، وهو حفله الأول بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات.