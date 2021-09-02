المنتج وليد منصور عن فوازير روبي في رمضان: 30 نجما سيظهرون كضيوف شرف

كشف المنتج وليد منصور، عن مشروعه الفني الجديد، الذي سيجمعه مع الفنانة روبي، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد نجاحهما سويًا في إنتاج ميني ألبوم مؤخرًا.

وقال المنتج وليد منصور، لـ«الوطن»، إنّ روبي ستُقدم فوازير لأول مرة، ومن المُقرر عرضها في شهر رمضان لعام 2022، قائلًا: «روبي هتقدم حاجة مختلفة تمامًا لم تُقدم على الشاشة من قبل».

وأوضح وليد منصور، أنّ المشروع لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، لكنه سيضم 30 ضيفا بـ30 نجما، ومن المُقرر بدء التحضيرات خلال الفترة المُقبلة.

وليد منصور يكشف أسباب الانفصال الفني عن روبي

وكان المنتج وليد منصور، كشف تفاصيل انفصاله الفني عن روبي، بعد نجاحه في عودتها إلى الغناء مجددًا، وتعاونها معه في تقديم ميني ألبوم مكوّن من 6 أغانٍ، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه كان هناك عقد عمل مدته 6 شهور فقط، ينص على إنتاج ميني ألبوم لروبي، مكوّن من 6 أغانٍ، متابعًا: «قدرت أخلص الأغاني في وقت قصير أوي، شايف إنّي قدرت أعمل عودة كويسة لروبي، وأعتقد إنّ مصر كلها اتكلمت عنها بشكلٍ كويس، وأنا نجحت في إعادتها كمغنية مرة تانية».

وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين

وكان المُنتج وليد منصور، قد تعاقد مع الفنان دياب لمدة عامين، ليكون له حق الإنتاج والإشراف العام على أعمال الأخير، بما يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

وأسفر هذا التعاون عن طرح أولى الأغاني، التي تحمل اسم «يا ساتر»، قبل قليل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور.