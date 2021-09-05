حماقي يتألق بـ «أشيك حفل في الساحل» في ختام صيف 2021 وحضور كامل العدد

اختتم المطرب محمد حماقي مساء السبت، صيف 2021، بالساحل الشمالي، بواحدة من أرقى الحفلات التي أطلق عليها لقب «أشيك حفل بالساحل»، وحضور كامل العدد.

سر إطلاق لقب «أشيك حفل بالساحل» على حفل «حماقي»، هو تكامل العديد من العناصر التي ساهمت في إبراز رقي الحفل، بداية من الحضور من صفوة المجتمع والمشاهير في مختلف المجالات، ومرورا بالديكورات والتجهيزات التي وضعت بدقة للخروج بلوحة متكاملة الأركان فيما يعرف بـ «السهل الممتنع»، فجاء البحر بخلفية مباشرة للمسرح الذي تم تزويده بمؤثرات إضاءة نهارية وليلية متناسقة، مع آجواء المرح والبهجة التي أشاعها «حماقي» بأغانيه المميزة في أجواء المكان.

قدم محمد حماقي خلال فترة ما قبل غروب الشمس، عددا من أغانيه التي أشاعت جوا من البهجة مع وصلات الرقص المتتالية، بداية من «نفسي ابقي جنبه» التي استقبله بها الحضور، بهتافات وصيحات الإعجاب، بعدها أعرب عن سعادته بتواجده وسط جمهور يغلب عليه الأحباب والأصدقاء المقربين، ثم قدم «أجمل يوم» و«يزلزل».

وحرص محمد حماقي على توجيه التحية للمشاهير من الحضور على رأسهم المنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام، والفنان حمدي المرغني وحرمه الفنانة إسراء عبدالفتاح، ومحمد زكي وحرمه، وخص بالشكر أسرة زوجته نهلة الحاجري وابنته تومي، نظرا لتحملهم عدم تواجده معهم لفترات انشغاله في تحضير ألبوم «يا فاتني».

وقدم «حماقي»، أغنية «مالوش لازمة العتاب»، بناء على رغبة فاطمة درة، أم زوجته، والتي وصفها بأنها أفضل 100 مرة من تخيله الحماة المثالية.

وواصل محمد حماقي الحفل مقدما العديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني مع غياب الشمس منها «ما بلاش»، «ناويها»، «أحلى حاجة فيكي»، «يا ستار».

وقدم حماقي خلال الحفل الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم «يا فاتني»، والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لرغبات الجمهور، وهي «زيها مين، لوهتسيب، تك، طالع موضة» بالإضافة إلى «عرض مستمر».

وقام حماقي باهداء أغنية "أم الدنيا" للمنتج تامر مرسي تقديرا لدوره في صناعة الفن والإعلام المصري .. واهدي أغنية "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.

شارك في إحياء الحفل ال dj سكر وحرص حماقي في ختامه علي توجيه التحية لمنظم الحفل المنتج وليد منصور ومدير أعماله وراع الحفل المنتج حمدي بدر ومهندسي الصوت أندرو وعماد نبيل واضاءة احمد حجي وفيليب ومسرح أحمد الحمامصي وتصوير إبراهيم السماك.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من اغان "يا فاتني " خلال الفترات القادمة لتتواصل إحتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم.