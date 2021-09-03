محمد حماقي يقترب من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح «عرض مستمر»

اقترب المطرب محمد حماقي، من تحقيق نصف مليون مشاهدة، بعد 11 ساعة فقط من طرح كليبه الجديد «عرض مستمر»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية

(بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال)

طرح حماقي 5 أغنيات من ألبومه الجديد «يافاتني»، وهم «زيها مين، ولو هتسيب وطالع موضة وتك» واخيرا بـ«عرض مستمر»، وقد حققت جميع أغنيات الألبوم الجديد أعلى نسب مشاهدة عبر يوتيوب، ولاقت استحسان جمهوره.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

وأحيا المطرب محمد حماقي، السبت الماضي، حفلا ناجحا في العلمين الجديدة، حيث رفع لافتة كامل العدد، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة من ألبوم «يافاتني»، والذي يطرح منهم كل فترة واحدة تلو الأخرى على يوتيوب، بعد تصويرها بطريقة الجرافيك.