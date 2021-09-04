«عرض مستمر» لـ«محمد حماقي» تحقق المليون الأول على «يوتيوب»

حققت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة «عرض مستمر»، التي تم طرحها مساء يوم الخميس الماضي، مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من ضمن أغاني ألبوم حماقى الجديد «يافاتني»، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية.

كلمات أغنية محمد حماقي «عرض مستمر»

أغنية محمد حماقي «عرض مستمر» من كلمات وألحان عايز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور، ومن كلمات الأغنية:

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

محمد حماقي يطرح 6 أغنيات من ألبوم «يا فاتني»

يشار إلى أن الفنان محمد حماقي، طرح 6 أغنيات جديدة من ألبومه الغنائي «يا فاتني» منها أغنيات: «عرض مستمر، طالع موضة، تك، زيها مين، لو هتسيب»، كما يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم، بالساحل الشمالي، وهو الحفل الذي روّج له عبر حسابه على السوشيال ميديا، الأيام الماضية لتشويق متابعيه.