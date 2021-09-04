ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 220.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في آواخر عام 2019، إلى 220594366 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4566215 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 197088403 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 258913 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1804 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 258913 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2315 حالة.

ارتفاع حصيلة إصابات المكسيك إلى 33405294 حالة

وفي المكسيك، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 17409 إصابة جديدة بـ«كورونا» و725 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 33405294 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 262221 حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 25565 إصابة و756 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20856060 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 582670 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حصيلة وفيات «كورونا» بالولايات المتحدة تصل إلى 643405 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 161387 حالة إصابة بالفيروس و 1514 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39668869 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 643405 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 6904969 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 42076 إصابة جديدة بـ«كورونا» و121 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 6904969 حالة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة في البلاد إلى 133041 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «واس» السعودية.

السلطات الكوبية تطلق حملة للتطعيم ضد «كورونا» مخصصة للأطفال والمراهقين

وفي كوبا، أطلقت السلطات، حملة وطنية للتطعيم ضد «كورونا» مخصصة للأطفال والمراهقين الذين تراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الحملة سيستخدم فيها اللقاحان الكوبيان «عبدالله» و«سوبيرانا»، وستشمل في مرحلة أولى المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق، على أن يتم لاحقا توسيعها، لتشمل اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما.

وسيتيح التطعيم العودة إلى مقاعد الدراسة، لأن المدارس في البلاد مغلقة منذ مارس 2020 ولم تفتح أبوابها سوى فترة وجيزة، لبضعة أسابيع، في نهاية العام، قبل أن يُعاد إغلاقها في يناير الماضي، فيما قررت الحكومة الكوبية عدم إعادة فتح المدارس قبل تلقيح جميع الأطفال في البلاد.

وأضافت «سكاي نيوز»، انه بمجرد انتهاء الحملة، تخطط الحكومة الكوبية لإعادة فتح المؤسسات التربوية على مراحل، في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.