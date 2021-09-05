السلطات الأمريكية: ضحايا إعصار «إيدا» في لويزيانا بلغت 12 شخصا

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس السبت، إن حصيلة قتلى الإعصار «إيدا»، الذي ضرب ولاية لويزيانا الواقعة في جنوبي الولايات المتحدة بلغت 12 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الفيضانات الناجمة عن إعصار «أيدا» في نيويورك قد دفعت السلطات إلى إصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ، الأسبوع الماضي، فيما وصف بأنه حدث مناخي تاريخي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

حاكم الولاية: أعداد الضحايا قد تزداد

وحذر حاكم الولاية الامريكية، بيل إدواردز، في مؤتمر صحفي، من أن هذه الأعداد قد تزداد لأن كثيرين يعتمدون في الحصول على الكهرباء على المولدات والتي تم إلقاء اللوم عليها في 4 وفيات من بين حالات الوفاة الـ12 بسبب أول أكسيد الكربون.

وأوضحت «سبوتنيك»، ان عدد قتلى لويزيانا يضاف إلى عشرات القتلى الذين سقطوا في الولايات التي غمرتها الفيضانات في شمال شرقي الولايات المتحدة التي سيزورها الرئيس جو بايدن، الأسبوع الجاري لتقييم الأضرار.

مقاطعة صينية تصدر تحذيرا باللون البرتقالي من العواصف المطيرة مرتين

وفي الصين، أصدرت مقاطعة خنان الواقعة وسط الصين تحذيرا باللون البرتقالي من العواصف المطيرة لمرتين، أمس السبت، في الساعة 5 صباحا وفي التاسعة صباحا على الترتيب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ومنذ 16 يوليو الماضي، شهدت المفقاطعة الصينية، أمطارا غزيرة أودت بحياة أكثر من 300 شخص.

وكان مرصد الأرصاد الجوية المحلي، توقع أمس السبت، موجة جديدة من الأمطار الغزيرة وتنبأ بأن يصل منسوب الأمطار إلى 100 ملم في العديد من المدن.

اصطدام جرار بشاحنة شمال شرقي الصين يسفر عن مصرع 15 شخصا

وفي الصين، لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب شخص آخر على إثر اصطدام جرار بشاحنة في مدينة تشيتايخه الواقعة بمقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي البلاد، أمس السبت.

من جانبها، أرسلت وزارة الأمن العام، فريقا لإجراء تحقيق، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي تركيا، لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 7 آخرون، بينهم 3 في حالة خطرة، أمس السبت، عندما اصطدم قطار شحن بحافلة صغيرة شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «ديميرورين» التركية للأنباء

وقع الحادث على تقاطع السكة الحديد في منطقة ارجين في مقاطعة تكيرداج في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي « 07:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وكانت الحافلة الصغيرة، تقل عمال مصنع إلى منطقة تشيركيزكوي المجاورة، فيما فتحت السلطات التركية تحقيقا شاملا في الحادث.

وفي سوريا، أشارت مصادر مطلعة في العاصمة «دمشق»، مساء أمس السبت، إلى وفاة أحد الشخصيات المحورية في مكتب الرئاسة السورية، محمد ديب دعبول.

«دعبول» فارق الحياة جراء مرض عضال

وتوفي دعبول «85 عاما»، المولود في عام 1935، بأحد مستشفيات دمشق، فيما ذكرت مصادر مقربة من عائلته لوسائل إعلام، أن دعبول فارق الحياة جراء مرض عضال، مضيفة إن جثمانه سيشيع، اليوم الأحد، في مدينة دير عطية شمال العاصمة السورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتولى دعبول «أبو سليم»، منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن حيث رافق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في أجهزة الرئيس، بشار الأسد.