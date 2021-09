إعصار إيدا يغرق نيويورك ونيوجيرسي.. 44 قتيلا فى 4 ولايات أمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون أن فيضانات مفاجئة أودت بحياة ما لا يقل عن 44 شخصًا في أربع ولايات شمالي شرقي الولايات المتحدة، بسبب إعصار إيدا الذي أدى لهطول أمطار غزيرة جرفت السيارات وأغرقت خطوط مترو أنفاق في مدينة نيويورك، وأوقفت رحلات شركات الطيران وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

وغطت المياه مساحات شاسعة من نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكونيكتيكت، حيث أمضى السكان يومهم في التعامل مع المياه التي أغرقت منازلهم وقطعت التيار الكهربائي إضافة إلى الأسطح المتضررة، وانهالت طلبات المساعدة من الأصدقاء للأسر الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم في مدينة نيويورك، إلى جانب ثلاثة في إحدى ضواحي مقاطعة ويستشستر. وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، في تغريدة على تويتر، إن 23 شخصًا على الأقل من الولاية لقوا حتفهم في العاصفة.

ومن بين القتلى، عثرعلى ثلاثة قتلى في قبو في حي كوينز بمدينة نيويورك، بينما توفي أربعة من سكان إليزابيث بولاية نيوجيرسي في مجمع سكني عام غمرته 8 أقدام (2.4 متر) من المياه.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن هناك حالة طوارئ في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لدعم الجهود المحلية بسبب الظروف الناتجة عن بقايا إعصار إيدا، حسبما قال البيت الأبيض في وقت متأخر يوم الخميس.

تحولت الطرق إلى سيول أشبه بالأنهار في دقائق مع هطول الأمطار ليلة الأربعاء الماضي، مما أدى إلى محاصرة السائقين في مياه الفيضانات المتصاعدة بسرعة. تم العثور على عشرات المركبات مهجورة على طرق المنطقة يوم امس الخميس. وقال مسؤولون إن أربعة من سائقي سيارات على الأقل قتلوا في مقاطعة سومرست بنيوجيرسي.

