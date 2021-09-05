شريف مدكور يعود للشاشة بعد غياب شهر كامل: كنت بنام 16ساعة متواصلة

عاد الإعلامي شريف مدكور، مرة أخرى للظهور على شاشة قناة الحياة ببرنامج «4 شارع شريف»، بعد غياب امتد لشهر كامل بسبب إصابته بمرض فيروس A «الصفرا».

وقال الإعلامي خلال البرنامج «بقالنا شهر في إجازة بسببي، بسبب وعكة صحية جاءت لي، وهي فيروس A، في الكبد أو الصفرا، اشرحلكوا تفاصيل هذا الفيروس عندما يصاب بها شخص يشبه تماما أعراض كورونا، سخونية، صداع شديد، تكسير في الجسم عدم الرغبة في الأكل».

وأضاف «كل من حولي نصحوني بالحصول على بروتوكول علاج كورونا والبدء فيه ولكني صممت آلا آخد أي دواء إلا بعد ظهور التحليل، وبالفعل ظهرت تحليل كورونا سلبي، ولكن تحليل انزيمات الكبد كانت عالية وصلت 950، لذلك قمت بإجراء فحوصات الكبد واتضح إصابتي بالصفرا».

وتابع الإعلامي «ظللت 21 يوما على السرير دون حركة، كنت باكل مسلوق وفاكهه وعسل، وكنت بنام 16 ساعة في اليوم دون أن أدري بما يحدث حولي، وفي الغالب الصفرا لا تأتي إلا نادرا للكبار، وبتكون صعبة ولكن أكلت أسبوعا كاملا خارج البيت وهذا كان سبب مرضي».

واختتم شريف مدكور كلامه بتوجيه الشكر لكل من اهتم وسأل عنه في أزمته الصحية وخص بالشكر الإعلاميين محمد شردي ورامي رضوان.

شريف مدكور يعلن إصابته بالصفرا

وفي 5 أغسطس الماضي، أعلن الإعلامي شريف مدكور، إصابته بمرض «الصفرا»، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».