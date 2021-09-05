في المركز الأول.. «إم جي 5» الأكثر مبيعا بين السيارات الصيني

احتلت السيارات الصينية المرتبة الثانية ضمن الأكثر مبيعا في سوق السيارات المصري، بعدما سجلت أكثر من 26 ألف سيارة خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 12 ألفًا و905 سيارات من العام الماضي 2020 بنسب نمو %105.5؛ وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وترصد «الوطن» السيارات الأكثر مبيعا في سوق السيارات المحلي، على النحو التالي:

احتلت السيارة إم جي 5، صدارة مبيعات الطرازات الصينية في السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و194 سيارة بداية من شهر يناير حتى يوليو عام 2021 ذلك وفقا لبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

بي واي دي

بينما احتلت العلامة الصينية واي دي f3، المرتبة الثانية، ضمن الأكثر مبيعا في سوق السيارات المحلي بالمحافظات بنحو 3707 سيارات.

وجاءت السيارة إم جى ZS في المركز الثالث بإجمالي 2908 سيارات تم بيعها في السوق.

واعتلت المرتبة الرابعة العلامة شيرى تيجو 7، بعدما حققت بيع 2819 سيارة، ثم جاءت السيارة يرى أريزو 5 في المركز الخامس بواقع 2662 سيارة.

السيارة أم جي 6

وحصدت السيارة إم جى 6 المرتبة السادسة بإجمالي بيع 1716، بينما جاءت العلامة إم جى HS في المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من بيع 1518 سيارة خلال الـ 7 شهور الأولى من 2021.

كما حافظت السيارة إم جى RX5 على تمركزها في المرتبة التاسعة بإجمالي بيع 882 سيارة

وفي نفس السياق، صرح حمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة والجيزة، بأن أكثر السيارات انتشارًا في السوق المصري، العلامات الصينية؛ نظرًا لانخفاض سعرها.