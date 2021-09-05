الصحة توضح خطوات الحصول على لقاح أسترازينيكا للمسافرين: «شهر بين الجرعتين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعض التعليمات الجديدة خاصة بالتطعيم بلقاح أسترازينيكا للمسافرين، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن المدة الزمنية بين جرعتي لقاح أسترازينيكا للمسافرين ستقل إلى 4 اسابيع فقط بدلا من 3 أشهر، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل مهمة السفر للمواطنين في بعض الدول التي اشترطت لدخولها التطعيم بنوع معين من اللقاحات، وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المسافرين، وقالت إن المدة الزمنية بين الجرعتين جرى تقليلها وفقا لتعليمات من منظمة الصحة العالمية.

خطوات الحصول على لقاح أسترازينيكا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات الحصول على لقاح أسترازينيكا للمسافرين، وجاءت على النحو التالي:

- القيام بالتسجيل على موقع لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم وملء البيانات المطلوبة من الرقم القومي والاسم الرباعي والتاريخ المرضي إن وجد، والهاتف المحمول الخاص بالراغب في التطعيم.

- اختيار خانة المسافرين، وتقوم الوزارة بعد التسجيل بـ72 ساعة بإرسال رسالة بموعد ومكان الحصول على التطعيم.

- الذهاب لمركز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، وسيكون محددا في الرسالة التي ترسلها وزارة الصحة والسكان لمسجل الطلب.

رسوم استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين في مصر، وقالت إن هذه الرسوم إدارية، واللقاح مجاني لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وطمأنت المواطنين بشأن هذه الشهادات وقالت إنها مؤمنة وغير قابلة للتزوير أو الغش، مشددة على أنه لن يجري الحصول على هذه الشهادات إلا بعد أخذ لقاح كورونا.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، خاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة تواصل الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى استعدادا للموجة الرابعة لفيروس كورونا.