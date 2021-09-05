الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على سد النهضة

أعلن كبير منسقي أعمال بناء الجيش الإثيوبي، الجنرال باتشا دبيلي، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي تعرض له سد النهضة الإثيوبي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.

وقال الجنرال الإثيوبي، إن الهجوم الذي تعرض له السد الإثيوبي، قاده اللواء فسها بيني، وهو جنرال سابق في الجيش الإثيوبي، وهو أيضا أحد قادة قوات «جبهة تحرير شعب تيجراي»، التي تسيطر حاليًا على إقليم تيجراي، وعدة مناطق أخرى في إقليم العفر والأمهرة.

وأضاف الجنرال الإثيوبي، أن قوات جبهة تحرير تيجراي، دخلت مرتين إلى إقليم بني شنقول-غوموز؛ لاستهداف السد وتعطيل وعرقلة بنائه.

وكشف قائد الجيش الإثيوبي، عن مفاجأة جديدة في الهجوم على السد الإثيوبي، بأن مقاتلين من أقلية «كيمانت» هاجمت السد وشكلت مع الجنرال تحالفًا معًا.

قوات الكيمانت

وتعد أقلية «كيمانت» من ضمن الأقليات الإثيوبية، التي تخوض صراعا مع شعب «الأمهرة» المتحالفين مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ويطالبون بحكم ذاتي.

وكان الجيش الإثيوبي، نشر يوم الجمعة الماضية، صورًا للأسلحة التي استُخدمت في الاشتباكات بين عناصر الجيش وقوات «جبهة تحرير تيجراي»، التي استهدفت السد الإثيوبي في إقليم «بني شنقول».

وأظهرت الصور ألغاما أرضية وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي وهاون وأسلحة رشاشة، استُخدمت في الهجوم على السد الإثيوبي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، نقلًا عن الجيش، إن 120 فردًا من قوات جبهة الـ«تيجراي» استهدفت سد النهضة.

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة «متكل» بإقليم «بني شنقول غومز»، العقيد سيف إنجي، أن 50 قتيلا سقطوا بينما أصيب 70 آخرون بجروح خطيرة.