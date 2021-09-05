استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 5 سبتمبر

شهدت أسعار الذهب، استقرارا اليوم الأحد 5 سبتمبر بالمقارنة بيوم الجمعة «نهاية تعاملات البورصات العالمية» على تداول الذهب التي قفزت فيها الأسعار بقيمة جنيهين.

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 905 جنيهات.

- عيار 21 نحو 792 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 679 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و336 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية سعر1.828.67 دولار اليوم الأحد 5 سبتمبر.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا في نهاية تعاملات لبورصات العالمية الجمعة، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.79 دولار، بينما سجل عيار 22 نحو 53.89 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.44 دولار، وبيع عيار 18 بـ44.09 دولار.

تحركات الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، حيث صعد سعر الذهب XAUUSD على أساس أسبوعي.

وتزامن هذا الصعود في أسعار الذهب بضعف الدولارالأمريكي، فهناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس صحيح، بالإضافة إلى مستجدات فيروس كورونا وتأثيرها على الأسعار، وكذلك مخاوف دولة الصين من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد وهو ما دعم ارتفاع الأسعار وساهم في تعزيز الطلب عليه باعتباره سلعة ملاذ آمن.

بدوره، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة في تصريح لـ «الوطن»، إن كافة التوقعات تشير إلى مزيد من ارتفاع الذهب، ولكن ليست بقفزات عالية، حيث لا يزال في الحدود الآمنة، لافتا إلى أن الأسعار مناسبة للشراء رغم الارتفاع وتداخل المواسم.