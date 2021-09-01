استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب، ثباتا ملحوظا، في بداية التعاملات اليومية بالسوق المحلي، صباح اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، عقب تراجعه بقيمة جنيهين أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- سجل عيار 24 نحو 903 جنيهات.

- سجل عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

- سجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و320 جنيهًا.

- سجل سعر الأوقية 1.817.66 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا، تراجعا طفيفا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.37 مقابل 58.43 دولار أمس الثلاثاء، بينما سجل عيار 22 نحو 53.50 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.07 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.77 دولار.

تحركات الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر الجاري، تراجعا طفيفا، بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، ما جعل الذهب ملاذا للمستثمرين المضاربين فى العملات الأخرى.

تجار الذهب يتوقعون ارتفاع الأسعار

يقول هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إنه بالرغم من التراجع الطفيف في أسعار الذهب، إلا أنه ما زال فى وضع قوى، مدعوما بتراجع الدولار، متوقعا ارتفاع الأسعار قريبا، تأثرا بمتحور دلتا المتطور من فيروس كورونا المستجد.

ويؤكد ميلاد، أن خوف رؤوس الأموال ما زال قائما، إذ يتخوف المستثمرون من انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، ما يجعلهم يتحوطون بالذهب، مشيرا إلى أن الفترة الماضية، ساهمت فى انتعاشة متوسطة للذهب المحلى.

وعلى المستوى الشعبي، أصبح المواطن المصرى ينظر إلى الذهب ويتعامل معه، كما يتعامل مع البورصة، إذ بات يترقب البورصات العالمية ومدى صعودها وهبوطها، وعلى هذا الأساس يحددون قرارهم المربح سواء بالبيع أو الشراء.