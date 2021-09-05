أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم جميع المواطنين، وحذرت أي مؤسسة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تمتلك لقاح كورونا وتقوم بتطعيم المواطنين، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات، لافتة في بيان رسمي لها إلى أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال رابط موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة حجز اللقاح؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

اللقاحات فعالة وآمنة.. لا داعي للخوف أو القلق

وأكدت الوزارة أن جميع لقاحات كورونا، فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو القلق، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالحمي أو تكسير في العضلات أو التنميل، رد فعل طبيعي للجهاز المناعي وتزول في غضون يومين لا أكثر.

وأضافت أن هناك توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار هدف الدولة المصرية لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فكلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا قلت معدلات الوفيات للفيروس.

رسالة من الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل

ووجهت وزارة الصحة رسالة الى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعد الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى؛ نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أهمية التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.