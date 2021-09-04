زاد البحث من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، لتسجيل لقاح كورونا، وأتاحت وزارة والصحة موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19»، مع إمكانية التسجيل لجميع الفئات فوق 18 عاما، حيث أصبح هناك ثلاثة أربع فئات يمكن التسجيل فيها وهي: الأطقم الطبية، وذوي الأمراض المزمنة من جميع الأعمار، وفئات أخرى، التطعيم من أجل السفر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا، بالإضافة لمتحور «دلتا بلس»، وعودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا، لحصول المواطنين على لقاحات كورونا وتقليل الأعراض المصاحبة للفيروس في حالة الإصابة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن 105 للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح وكيفية الحصول على طلب التسجيل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الدخول موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا:

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا.

- كتابة الأساسية وفقا للأماكن المحددة (الاسم رباعيا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة والمكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به، ورقم المحمول، يجب تحضير الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعانى من مرض مزمن).

- كتابة الوظيفة.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة الضغط على أيقونة «نعم».

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص قم بكتابته مرة أخري فى خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقم، يجب الاحتفاظ به لدخول على موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.