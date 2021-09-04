الصحة: سنستقبل أكثر من 525 ألف جرعة من لقاح جونسون اليوم «فيديو»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقاية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل أكثر من 525 ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون اليوم، السبت، لتطعيم المسافرين، كما جرى زيادة عدد مراكز تطعيم المسافرين إلى 112 مركزًا لتطعيم المسافرين.

لا مشكلات في توفير لقاحات كورونا

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم: «نسير بخطى ثابتة ولا توجد مشكلة بخصوص توفر اللقاحات، ولا توجد أي خطورة من الحصول على لقاح جونسون أند جونسون كجرعة ثانية بعد الحصول على جرعة أخرى».

موانع التطعيم بلقاحات كورونا

وتابع، أن الفلسفة التي تحكم عملية الحصول على لقاحات كورونا في مصر، أن تكون حاصلة على موافقة من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن دولا كثيرة تفكر في جرعة ثالثة من لقاحات كورونا، وأن هناك موانع للتطعيم بكل لقاحات كورونا وهي الحساسية المفرطة من مكونات اللقاح أو السيدات الحوامل أو المرضعات أو من يخططن للحمل، بالإضافة إلى المعاناة من أعراض تنفسية قبل 10 أيام من الحصول على اللقاح.

ومن المقرر، أن تستقبل وزارة الصحة والسكان الشحنة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون، مساء اليوم، السبت بمطار القاهرة الدولي، بعدما استقبلت أول شحنة في أغسطس المنقضي، بواقع 261 ألفًا و600 جرعة، وُزعت على مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين، والتي حددتها الوزارة بعد تسجيل المسافرين عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، على أن يتمّ تطعيمهم في غضون 72 ساعة.