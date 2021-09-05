كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، مؤكدة أن جميع الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان الأساسي، مشددة على جميع الطلاب بضرورة عدم الالتفات إليها والتركيز فقط في الامتحان الذي يعقد ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

غرفة عمليات لرصد أي محاولات لتسريب امتحان الإيطالي

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أي محاولات لتسريب امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، بالتنسيق مع جميع مديريات لتربية والتعليم في جميع المحافظات، موضحًا أنه في حالة رصد أي طالب يقوم بتسريب الامتحان أو الغش يتم تحرير محضر بالواقعة وتطبيق عقوبات الغش عليه، التي تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة لا تقل عن عام.

امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني يعقد ورقيًا

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، يسير بصورة منتظمة وتم تسليم كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة للطلاب في مواعيدها المحددة، لافتًا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اللجان.

امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني صورة طبق الأصل من الأول

وأوضح أن امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، يعقد بنظام البابل شيت وهو عبارة عن صورة طبق الأصل من الامتحان الذي عقد للدور الأول، لافتًا إلى أن مدة الامتحان ساعتين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى أنه تم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

وأشار إلى أنه تم وضع أسئلة امتحان الإيطالي للصف الثالث الثانوي الدور الثاني من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتًا إلى أن الطالب يحصل فقط على نسبة 50% من الدرجة النهائية للامتحان.