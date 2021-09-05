«الصحة»: الموجة الرابعة لكورونا ستكون الأطول وإصاباتها أكثر

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنَّ الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر بدأت مبكرا عن وقتها بسبب تهاون بعض المواطنين فى اتباع الإجراءات الإحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، متابعًا أنَّ الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون الأطول وهي مختلفة عن باقي الموجات الثلاثة السابقة نظرًا لوجود متحور جديد وهو «دلتا بلس» وجود المتحور سيعمل على زيادة أعداد مصابي الفيروس ولكن هذه الإصابات ستكون بسيطة ومتوسطة.

وفيات الموجة الرابعة

وتابع المصدر، أنَّ عامل التطعيمات مهم جدًا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومواجهة متحوّر «دلتا بلس»، وفي حال الوصول بها بنهاية العام الى أكثر من 20% ستقل الوفيات إلى 88%، وهو الأمر الذي نتمنى حدوثه، مطالبًا المواطنين ضرورة الحفاظ على المنحنى الوبائي لتجاوز خطورة الموجة كباقي الموجات الثلاثة السابقة لعدم حدوث تحورات جديدة للفيروس داخل مصر، مصر مثل باقي الدول «نحن لسنا في مأمن عن العالم» التهاون وعدم التطعيمات يؤدي الى سرعة حدوث متحورات للفيروس.

زيادة إصابات كورونا في منتصف سبتمبر والذروة في أكتوبر

وأضاف المصدر، أنَّه متوقع زيادة أعداد الإصابات مع النصف الثانى من شهر سبتمبر والوصول الى الذروة فى اكتوبر، لافتًا إلى أنَّ الوصول إلى صفر إصابات لن يحدث خلال هذه الفترة، ولكن الإصابات ستكون بسيطة في حال التعاون وأخذ اللقاح خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متوقعا انحسار فيروس كورونا وقلة شراسته بعد سنة من الآن، وعن الزام المواطنين بأخذ لقاح كورونا.

واستكمل: «وباء كورونا هو أزمة عالمية وليس في مصر فقط، والإلزام هنا هو التزام أخلاقي تجاه المجتمع واقتصاده، فيروس كورونا هدم أكبر الأنظمة الصحية بالخارج، التعاون مهم في هذه المرحلة واللقاح آمن ولا داع للخوف ونتفهم الخوف وعلينا طمأنت المواطنين وهذا ما يحدث».

وعن الاستعدادات للموجة الرابعة لفيروس كورونا، أكّد المصدر، أنذَ الدولة المصرية تعمل بصفة مستمرة لتوفير كل الأدوية المتعلقة بمصابي كورونا، وتوفير تنكات الأكسجين وتحديث البروتكول للمساهمة في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.